Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2020 ore 17:30

APRIAMO SULLA VIA TIBURTINA SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA PER UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO TRA BIVIO SAN POLO E VILLAGGIO ACEA PRESTARE ATTENZIONE

ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

E A OSTIA CODE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI SEMPRE NELLE DUE

PER IL RESTO IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA E TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SULLA METRO A, è RIAPERTA LA STAZIONE DI CORNELIA.

PER IL MOMENTO SI PUÒ ACCEDERE SOLTANTO DALL’INGRESSO A LATO DI PIAZZA IRNERIO.

PER LAVORI AL CAVALCAVIA DI VIA MARIO BIANCO, A OSTIA, SINO ALLE 21 DI STASERA LA CIRCOLAZIONE DELLA FERROVIA ROMA-LIDO SARÀ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA-COLOMBO.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI ALMENO UN METRO

