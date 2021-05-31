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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2021 ore 08:15

di - 31 Maggio 2021 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2021 ORE 7.20 ft
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    PERCORRENDO LA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA
    SEMPRE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO PER VIA APPIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
    SULLA STATALE APPIA, UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CAMPOVERDE DIREZIONE ROMA
    RIMANENDO SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI A POMEZIA NORD DIREZIONE EUR
    PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA
    MENTRE IN VIA TIBERINA PER LAVORI SI STA IN CODA ALTEZZA VIA GROTTA OSCURA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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