Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2021 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2021 ORE 7.20 ft
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
PERCORRENDO LA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA
SEMPRE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASILINA E A24 ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO PER VIA APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST
SULLA STATALE APPIA, UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CAMPOVERDE DIREZIONE ROMA
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI A POMEZIA NORD DIREZIONE EUR
PERCORRENDO LA PROVINCIALE PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE NOMENTANA
MENTRE IN VIA TIBERINA PER LAVORI SI STA IN CODA ALTEZZA VIA GROTTA OSCURA NEI DUE SENSI DI MARCIA
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