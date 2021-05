Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2021 ORE 18.35 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CINQUE PODERI E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONATO TRA SPINACETO ED IL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU DI ESSO

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE IN DIREZIONE DI PONTE DI NONA

ADIAMO SULLA CASSIA DOVE A CAUS DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA SALARIA TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI, SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA

CODE SULLA VIA DEL MARE TRA POMEZIA E BORGO SANTA RITA IN DIREZIONE DI TORVAIANICA E SULLA NETUNENSE TRA APRILIA E E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DI ANZIO

INFINE PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO

INFORMIAMO GLI UTENTI CHE A CAUSA DI LAVORI A PIAZZA GIROLAMO FABRIZI LE LINEE S08, S11 ED S14 NON EFFETTUERANNO LA FERMATA DI POLICLINICO.

