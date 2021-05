Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2021 ORE 20.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA

CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE IN DIREZIONE DI PONTE DI NONA

ADIAMO SULLA CASSIA DOVE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TROVIAMO DELLE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO DELLE CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA, SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO

RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLIA VIA FORMIA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI SAN MARCELLINO, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO

REGOLARE INVECE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL8 ROMA-NETTUNO IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN CONTROLLO TECNICO TRA MARECHIARO E NETTUNO, REGISTRATI RITARDI FINO A 30 MINUTI

INFINE PER QUANTO IL TRASPORTO PUBBLICO

IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC.

DA OGGI 31 MAGGIO SONO ATTIVE MODIFICHE AL PERCORSO DELLA LINEA S15, CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, A SUPPORTO DEGLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO.

