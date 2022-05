Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE CI SONO CODE TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA E SALARIA;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA LA CAMPAGNA DI CIVILTA’ STRADALE “TU FAI LA DIFFERENZA”

Servizio fornito da Astral