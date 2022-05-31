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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 08:15

di - 31 Maggio 2022 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
    INIZIAMO DALLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA SETTECAMINI FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA ROMA FIUMICINO E SULLE CONSOLARI CASSIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO;
    SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI A PARTIRE DALLA SALARIA FINO ALL’AURELIA;
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN INCENDIO IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA LA CAMPAGNA DI CIVILTA’ STRADALE “TU FAI LA DIFFERENZA”
    Servizio fornito da Astral

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