Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 09.35 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA;

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA ROMA FIUMICINO E SULLE CONSOLARI AURELIA, CASSIA, FLAMINIA, SALARIA E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO;

RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E ROMA-TERAMO E TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER LA FLAMINIA FINO ALLA VIA DEL MARE;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIOEN LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE/ANNIBALIANO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral