Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLE CONSOLARI AURELIA, FLAMINIA, E SALARIA A PARTIRE DAL RACCORDO; CIRCOLAZIONE TORNATA REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLA ROMA-FIUMICINO, MENTRE RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO AVVENUTO IN PRECEDENZA IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI;

