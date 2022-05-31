Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA;
IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ PERMANGONO CODE SULLA SALARIA, TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA TANGENZIALE EST, E SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DAL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE;
RACCORDO DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO ANCORA PRESENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA;
IN CHIUSURA AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO AVVENUTO IN PRECEDENZA IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE/ANNIBALIANO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral