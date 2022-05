Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA TANGENZIALE EST, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DELLE VALLI FINO A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO;

TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI GUASTO ELETTRICO AVVENUTO IN PRECEDENZA IN VIA MARSALA, LE LINEE TRAM 5 E 14 LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA RESTA CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE LIBIA, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LA FERMATA SANT’AGNESE/ANNIBALIANO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral