Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO LA VIA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA. CIRCOLAZIONE BLOCCATA E LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO NELLE DUE DIREZIONI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, INTERDETTA ALLA CIRCOLAZIONE ANCHE L’USCITA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE RACCORDO, A SEGUITO DI UN SECONDO INCIDENTE. RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ. CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE MEDESIMA NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA E LA SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA.
SI STA IN CODA SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral