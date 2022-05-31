Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA VIA PONTINA INCIDENTE RISOLTO E STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO. PERMANGONO TUTTAVIA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO NELLE DUE DIREZIONI.
DOMATO ANCHE L’INCENDIO DIVAMPATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24. PERMANGONO CODE RESIDUE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE NELLE DUE DIREZIONI.
PASSIAMO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
SI PROCEDE IN COLONNA INVECE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA VERSO OSTIA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral