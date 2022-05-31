Viabilità Roma Regione Lazio del 31-05-2022 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 31 MAGGIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SCORREVOLE E TRAFFICO RIPRISTINATO SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA.
SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DI TRIGORIA E VIA MONTE D’ORO VERSO POMEZIA.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE PER IL 2 GIUGNO, IN VISTA DELLA “FESTA DELLA REPUBBLICA”, SONO SOSPESE LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA-PIRAMIDE. LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DEL TPL RIGUARDERÀ ANCHE LA PROVINCIA DI ROMA, RIETI E LATINA.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral