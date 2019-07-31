Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO POI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
INFINE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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