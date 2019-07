Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 08:20 ARIANNA CAROCCI

TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E PARCO DE’ MEDICI VERSO L’EUR.

TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA.

E SEMPRE VERSO LA CAPITALE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE, CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI; RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.

