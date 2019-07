Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 09:20 ARIANNA CAROCCI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, CODE TRA ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE E PROSEGUENDO INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.

PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PIÙ AVANTI TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IL TUTTO IN DIREZIONE EUR.

SI STA IN CODA POI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

INFINE IL TRASPORTO FERROVIARIO: TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral