Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA TERAMO.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE’ CENCI E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA.
INFINE TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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