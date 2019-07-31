Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA IN INTERNA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI.
CODE POI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.
INFINE, SULLA VIA APPIA TROVIAMO CODE NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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