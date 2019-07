Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA, TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

AD ECCEZIONE DELLA VIA PONTINA QUI CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO DA SABATO 3 AGOSTO SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARA’ INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO

SARA’ ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

NELLE GIORNATE DEL 2 E DEL 3 AGOSTO

AL VIA I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA

(TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO),

VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA PRINCIPE EUGENIO

LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO INTEGRALMENTE SOSTITUITE DA BUS

MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARÀ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO

E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE

IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE

UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral