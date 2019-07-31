Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA, TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
AD ECCEZIONE DELLA VIA PONTINA QUI CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE ROMA
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO DA SABATO 3 AGOSTO SINO A DOMENICA 1° SETTEMBRE
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARA’ INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO
SARA’ ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
NELLE GIORNATE DEL 2 E DEL 3 AGOSTO
AL VIA I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SU VIA PRENESTINA
(TRA LARGO TELESE E PIAZZALE PRENESTINO),
VIA DI PORTA MAGGIORE E VIA PRINCIPE EUGENIO
LE LINEE TRAM 5 E 14 SARANNO INTEGRALMENTE SOSTITUITE DA BUS
MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARÀ ATTIVA TRA PORTA MAGGIORE E PIAZZA RISORGIMENTO
E SOSTITUITA DA BUS TRA PORTA MAGGIORE E CENTOCELLE
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO PUBBLICO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE
UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral