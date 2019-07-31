Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO
ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA
RICORDIAMO CHE SULLA 28
TREVI-FILETTINO
SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DEI CHILOMETRI 13+800, 14+300 E 15+800
PER LA PRESENZA DI FRANE E SMOTTAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO
DEI GIORNI SCORSI
PERTANTO SONO IN CORSO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA
GLI INTERVENTI COMPORTANO L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 40 KM/H.
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE
UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral