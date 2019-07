Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DELLO STESSO

ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, VERSO ROMA

RICORDIAMO CHE SULLA 28

TREVI-FILETTINO

SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DEI CHILOMETRI 13+800, 14+300 E 15+800

PER LA PRESENZA DI FRANE E SMOTTAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO

DEI GIORNI SCORSI

PERTANTO SONO IN CORSO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA

GLI INTERVENTI COMPORTANO L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO

IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 40 KM/H.

