Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA
PER L’INCENDIO CHE E’ DIVAMPATO SULLO SPARTITRAFFICO
SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORTE
ORA IL TRAFFICO
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
CODE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA ALBUCCIONE E SETTECAMMINI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANCHE SULLA VIA APPIA E SULLA NETTUNENSE RISPETTIVAMENTE
TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE
E TRA PAVONA E CECCHINA, IN TUTTI I CASI NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE SULLA 28
TREVI-FILETTINO
SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DEI CHILOMETRI 13+800, 14+300 E 15+800
PER LA PRESENZA DI FRANE E SMOTTAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO
DEI GIORNI SCORSI
PERTANTO SONO IN CORSO DEI LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA
GLI INTERVENTI COMPORTANO L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 40 KM/H.
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE
UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral