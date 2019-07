Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN A1

SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE ROMA

ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI, IN USCITA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

SULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

E, PIU’ AVANTI ALTRE CODE IN PROSSIMITA’ DI APRILIA, ANCHE QUI NELLE DUE

DISAGI SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI DA COLOMBO A CASAL BRUNORI, VERSO LATINA

E, SEMPRE SULLA PONTINA, CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, VERSO L’EUR

INFINE, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE

UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral