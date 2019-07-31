Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN A1
SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SPENTO L’INCENDIO SULLO SPARTITRAFFICO, PERMANGON DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ORTE, IN DIREZIONE ROMA
ANDIAMO SULL’AURELIA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO, ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRE CODE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
NEL SENSO OPPOSTO, IN INTERNA, CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI, IN USCITA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
SULLA VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
E, PIU’ AVANTI ALTRE CODE IN PROSSIMITA’ DI APRILIA, ANCHE QUI NELLE DUE
DISAGI SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI DA COLOMBO A CASAL BRUNORI, VERSO LATINA
E, SEMPRE SULLA PONTINA, CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, VERSO L’EUR
INFINE, CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE
UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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