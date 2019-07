Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALL’AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA

ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA

DAL LIDO DO CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO SUL LITORALE LAZIALE, SIAMO SULLA VAI FLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO R FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI

CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA PIAZZA MATTEI A PIAZZA TOMMASO TESTA, NELEL DUE

A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE

CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA, CODE TRA PISANA E BOCCEA A SEGUIRE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24

INFINE, SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA IN LOCALITA’ LA STORTA, VERSO PRATO DELLA CORTE

E, IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE

