Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’AURELIA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE SULLA VIA AURELIA CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, VERSO CIVITAVECCHIA
ALTRI RALLENTAMENTI INTERESSANO LA VIA LITORANEA
DAL LIDO DO CASTEL FUSANO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
PROSEGUIAMO IL NOSTRO VIAGGIO SUL LITORALE LAZIALE, SIAMO SULLA VAI FLACCA CODE A TRATTI TRA PORTO SALVO R FORMIA, NELLE DUE DIREZIONI
CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA PIAZZA MATTEI A PIAZZA TOMMASO TESTA, NELEL DUE
A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE
CODE A TRATTI IN ESTERNA, TRA GLI SVINCOLI VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN INTERNA, CODE TRA PISANA E BOCCEA A SEGUIRE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24
INFINE, SULLA VIA CASSIA SI RALLENTA IN LOCALITA’ LA STORTA, VERSO PRATO DELLA CORTE
E, IN LOCALITA’ TOMBA DI NERONE, NELLE DUE DIREZIONI
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE
UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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