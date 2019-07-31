Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 31 LUGLIO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ IN LENTA DIMINUIZIONE
RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA
IN INTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E ROMA-FIUMICINO
CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMNETI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AI LAVORI
RICORDIAMO CHE SULLA STRADA PROVINCIALE 28
TREVI-FILETTINO
SONO PRESENTI DELLE RIDUZIONI DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DEI CHILOMETRI 13+800, 14+300 E 15+800
PER LA PRESENZA DI FRANE E SMOTTAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO
DEI GIORNI SCORSI
PERTANTO SONO IN CORSO I LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA
GLI INTERVENTI COMPORTANO L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO
IL LIMITE DI VELOCITÀ SCENDE A 40 KM/H NELLE AREEE INTERESSATE DAI LAVORI
SULLA A1 MILANO-NAPOLI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SARA’ CHIUSA L’IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, VERSO ROMA
QUETA SERA DALLE ORE 22.00 SINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA
IN ALTERNATIVA SI PUO’ PERCORRERE LA A24 ROMA-TERAMO E SEGUIRE LE INDICAZIONI PER ROMA EST
ERA L’ULTIMA NOTIZIA
TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral