Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 8:20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA ANAGNINA E ARDEATINA
SULLA A24, SUL TRATTO URBANO TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPINACETO PER LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE IN DIREZIONE POMEZIA ED IL TRAFFICO è CONGESTIONATO PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
E SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CI SONO CODE ANCHE SULLA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E NOMENTANA
SULLA CASILINA INVECE I RALLENTAMENTI RIGUARDANO ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E L’ENTRATA DEL RACCORDO ANULARE
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral