Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA SEGNALIAMO STRADA CHIUSA PER UN INCIDENTE SU VIA DI MONTEGRAPPA ALTEZZA LARGO FELICE ARMATI CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI MORENA
SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA SI È RISOLTO L’INCIDENTE TRA L’USCITA A24 E LA NOMENTANA CON CODE IN LENTO SMALTMENTO
SEMPRE CODE PER INCIDENTE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SPOSTANDOCI SULLA A24 TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E TAGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
ANCHE SULL’AURELIA, CODE PER TRAFFICO INTENSO DA MALAGROTTA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
INFINE, TROVIAMO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI DI SFALCIO SI VIAGGIA INCOLONNATI DAL GRA FINO A CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
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DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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