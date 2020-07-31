Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
APRIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI.
MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE TRA PONTINA E ARDEATINA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA LAURENTINA E PONTINA.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, CODE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI.
PER VERIFICHE TECNICHE RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA, IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA DEL FUOCO SACRO.
MENTRE A CIAMPINO RIAPERTA VIA MONTE GRAPPA NELL’INTERO TRATTO.
È TUTTO, A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral