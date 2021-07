Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2021 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2021 ORE 18:20 GIUSEPE CUTRUPI

IN VIA AURELIA CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI PRESSI PALIDORO IN DIREZIONE DI ROMA.

SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

ANCORA PROBLEMI SULL’ALTA VELOCITA’ FIRENZE ROMA E SULLA FL1 ORTE FIUMICINO; IL SERVIZIO RIMANE RALLENTATO SU ENTRAMBE LE LINEE A CAUSA DI UN PROBLEMA TECNICO VERIFICATOSI QUESTA NOTTE IN PROSSIMITÀ DI ORTE. PER QUANTO RIGUARDA L’ALTA VEOCITÀ RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO IN DIREZIONE ROMA E FINO A 10 MINUTI PER I TRENI IN DIREZIONE FIRENZE. SULLA FL1 INVECE RESTANO RITARDI FINO A 30 MINUTI.

PRIMA DI CONCLUDERE RICORDIAMO L’INIZIATIVA LAZIO IN TOUR. FINO AL 15 SETTEMBRE I POSSESSORI DELLA LAZIO YOUTH CARD, TRA I 16 E I 25 ANNI, POTRANNO VIAGGIARE PER UN MESE GRATUITAMENTE IN TUTTA LA REGIONE, USUFRUENDO DEI BUS COTRAL E DEI TRENI REGIONALI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA. UNA POSSIBILITÀ DI RISCOPERTA DELLE BELLEZZE DEL LAZIO.

