Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI

ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO CHE CONGESTIONANO IL TRAFFICO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA.

PASSIAMO ALLA VIA PONTINA DOVE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI TRA LA VIA LAURENTINA E VIA DEI RUTULI VERSO LATINA.

SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA ERMANNO-WOLF FERRARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO LO SVINCOLO DI MAGLIANO SABINO IN ENTRATA DALLE ORE 6:00 DEL MATTINO.

SEMPRE RESTANDO NEI LAVORI, AL VIA DOMANI, PRIMO AGOSTO, SULLA VIA SALARIA, UNA SERIE DI LAVORI DI AMMODERNAMENTO. CHIUSA PERTANTO AL TRAFFICO LA TRATTA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE ROMA, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 800 FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00.

