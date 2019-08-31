Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E BUFALOTTA
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA CASTEL FUSANO E L’INFERNETTO
PASSIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE CONTINUANO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SIA IN ENTRAMBE I SENSI
SONO QUINDI PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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