Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 07:30

AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E BUFALOTTA

QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA COLOMBO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA CASTEL FUSANO E L’INFERNETTO

PASSIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE CONTINUANO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SIA IN ENTRAMBE I SENSI

SONO QUINDI PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

