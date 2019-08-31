Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 08:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BENVENUTI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CONTINUANO I RALLENTAMENTI TRA LE USCITE NOMENTANA E BUFALOTTA IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE PER IL QUALE CONTINUANO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE
PASSIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE CONTINUANO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SIA IN ENTRAMBE I SENSI
SONO QUINDI PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO
RAMMENTIAMO CHE TERMINANO DOMANI I LAVORI SULLA LINEA FS FL6 ROMA – CASSINO, DA LUNEDI’ QUINDI LA CIRCOLAZIONE SARÀ NUOVAMENTE QUELLA CONSUETA
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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