Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 09:30

SUL RACCORDO CONTINUANO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN MEZZO PESANTE COINVOLTO IN UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE CON LA CONSEGUENTE CHIUSURA NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA BUFALOTTA A VIA SALARIA IN ESTERNA CON CODE GIÀ ALL’ALTEZZA DELLA CENTRALE DEL LATTE

CI SPOSTIAMO SULLA A1 ROMA – NAPOLI DOVE SI SEGNALANO CODE A CAUSA DI UN INCDENTE AVVENUTO TRA SAN VITTORE E CAIANELLO IN DIREZIONE DI NAPOLI

PASSIAMO SULLA VIA PONTINA DOVE CONTINUANO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS. IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200 IN ENTRAMBI I SENSI.

SONO QUINDI PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

RAMMENTIAMO CHE TERMINANO DOMANI I LAVORI SULLA LINEA FS FL6 ROMA – CASSINO, DA LUNEDI’ QUINDI LA CIRCOLAZIONE SARÀ NUOVAMENTE QUELLA CONSUETA

