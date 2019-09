Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONGIORNO E BENVENUTI AL CONSUETO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA

SEMPRE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

QUALCHE DISAGIO SULLA VIA LAURENTINA DOVE SONO SEGNALATE CODE TRA VALLI DI SANTA LUCIA E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBI I SENSI

RAMMENTIAMO CHE OGGI DALLE 8 ALLE 16 E DOMANI DALLE 7 ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE

RAMMENTIAMO INFINE CHE TERMINANO DOMANI I LAVORI SULLA LINEA FS FL6 ROMA – CASSINO, DA LUNEDI’ QUINDI LA CIRCOLAZIONE SARÀ NUOVAMENTE QUELLA CONSUETA

DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral