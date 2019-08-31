Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 13:20 UMBERTO VERINI
BEN TROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E CATEL DI DECIMA IN ENTRAMBI I SENSI
SULLA LITORANEA SI STA IN CODA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
QUALCHE DISAGIO SULLA VIA LAURENTINA DOVE SONO SEGNALATE CODE TRA VALLI DI SANTA LUCIA E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBI I SENSI
RAMMENTIAMO CHE OGGI DALLE 8 ALLE 16 E DOMANI DALLE 7 ALLE 22 VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI SU TUTTA LA RETE AUTOSTRADALE
RAMMENTIAMO INFINE CHE TERMINANO DOMANI I LAVORI SULLA LINEA FS FL6 ROMA – CASSINO, DA LUNEDI’ QUINDI LA CIRCOLAZIONE SARÀ NUOVAMENTE QUELLA CONSUETA
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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