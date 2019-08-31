Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CAMPAGNANO IN DIREZIONE ROMA.
CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TORVAIANICA E LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
TRASPORTO FERROVIARIO TERMINERANNO DOMANI I LAVORI SULLA LINEA FL6 ROMA – CASSINO, DA LUNEDI’ LA CIRCOLAZIONE SARÀ NUOVAMENTE REGOLARE
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral