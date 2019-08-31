Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA ROMA NAPOLI CODE PER MALTEMPO TRA FERENTINO E ANAGNI.
STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANIAMO SUL RACCORDO CODE PER MALTEMPO TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI 1 SETTEMBRE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA FL6 ROMA-ALBANO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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