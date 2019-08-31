Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA ROMA NAPOLI CODE ALTEZZA CASSINO IN DIREZIONE ROMA
CODE SUL RACCORDO IN INTERNA TRA AURELIA E BOCCEA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E LAURENTINA
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA AURELIA TRA MALAGROTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA TORVAIANICA E LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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