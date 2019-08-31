Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E APPIA IN ESTERNA
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA BRACCIANENSE CODE PER INCIDENTE TRA MANZIANA E BRACCIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA
CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
CODE A TRATTI SULLA VIA COLOMBO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA LITORANEA TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral