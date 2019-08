Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 31 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STRADA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA DAL KM 12+000 AL KM 13+500 PER INTERVENTO A CURA DI ASTRAL DI PULIZIA STRADALE A SEGUITO DEL MALTEMPO.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

MOLTO TRAFFICATA L’APPIA, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA POI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA.

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTA.

CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA MARINA DI ARDEA E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

