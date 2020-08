Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1;

PER CHI VIAGGIA SULL’AUTOSTRADA A12 ROMA-CIVITAVECCHIA FORTI RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER LA VIA AURELIA E TERME DI TRAIANO IN DIREZIONE ROMA;

SULLA SALARIA ANCORA TRAFFICO INTENSO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI;

DISAGI SULLA NOMENTANA DOVE SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

FORTI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

SULLA CASILINA TRAFFICO INTENSO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA PONTINA TRA LO SVINCOLO PER LA LAURENTINA E TRIGORIA VERSO ROMA;

SULLA NETTUNENSE TRAFFICO CONGESTIONATO NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA, CECCHINA E FONTANA DI PAPA IN ENTRAMBI I SENSI.

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.

L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” È CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800.

