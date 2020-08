Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2020 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER LA NOMENTANA FINO A LA RUSTICA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; IN DIREZIONE DELLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE; A SEGUITO DI DANNI DA MALTEMPO RESTA SOSPESA, INVECE, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA VITERBO-ORTE, TRA VITERBO PORTA FIORENTINA ED ATTIGLIANO; I TRENI REGIONALI SONO SOSTITUITI DA BUS; SEMPRE A CAUSA DEL MALTEMPO, A ROMA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE FINOCCHIO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA.

