Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2021 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO CHE ‘ TORNATO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE DOPO UN POMERIGGIO CARATTERIZZATO DA NUMEROSI DISAGI.

RICORDIAMO CHE DA IERI È TORNATO IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE SIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CHE SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITA-VITERBO. MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO SONO DISPONIBILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI, SULLA LINEA FIRENZE-ROMA INZIERANNO DOMANI 1° SETTEMBRE E PROSEGUIRANNO SINO A LUNEDÌ 18 OTTOBRE LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA ORTE E CAPENA, ALCUNI TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI SUBIRANNO DELLE VARIAZIONI

