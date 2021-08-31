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Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2021 ore 20:30

di - 31 Agosto 2021 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2021 ORE 20.20 GIUSEPPE CUTRUPI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRAFFICO CHE ‘ TORNATO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA REGIONE DOPO UN POMERIGGIO CARATTERIZZATO DA NUMEROSI DISAGI.
    PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE,
    RICORDIAMO CHE DA IERI È TORNATO IN VIGORE L’ORARIO INVERNALE SIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CHE SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-CIVITA-VITERBO. MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO SONO DISPONIBILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
    SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTI, SULLA LINEA FIRENZE-ROMA INZIERANNO DOMANI 1° SETTEMBRE E PROSEGUIRANNO SINO A LUNEDÌ 18 OTTOBRE  LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA ORTE E CAPENA, ALCUNI TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI SUBIRANNO DELLE VARIAZIONI
    E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ L’AUGURIO DI UNA BUONA SERATA, VI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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