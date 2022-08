Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI

UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI UN CAMION E UN’AUTOVETTURA STA CREANDO DISAGI SULLA A1 ROMA-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA;

SEMPRE VERSO LA CITTA’ CODE, QUI PER TRAFFICO IN ENTRATA, SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO INIZIATI I LAVORI PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ FINO AL 2 SETTEMBRE IN FASCIA ORARIA DIURNA E NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO.

SOSPESI INVECE I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA REGOLARE ANCHE NELLE ORE SERALI; LA RIPRESA DEI LAVORI E’ PREVISTA PER IL 5 SETTEMBRE.

