Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA; LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI;
RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, DA LUNEDI’ 5 SETTEMBRE SULLA REGIONALE FLACCA AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA A CURA DI ASTRAL TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA: GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 22 E LE 6 DEL MATTINO CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 19 SETTEMBRE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral