Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2019 ore 15:30

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto con l’infomobilità della regione Lazio traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana su questo tratto segnalato anche un incidente tieni Terna Si procede a rilento tra le uscite Lazio e Roma Teramo tua stessa roma-teramo code sul tratto Urbano tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro in direzione opposta tra via Togliatti a Tor Cervara in uscita a nord della capitale incolonnamenti sulla Flaminia tra Corso Francia e il raccordo in direzione Prima Porta Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea fl5 Roma Civitavecchia per lavori di rifacimento del Ponte Tre Denari fino a sabato 2 novembre la circolazione è sospesa tra le stazioni di Ladispoli Cerveteri e maccarese-fregenetratta interrotta ATV bus sostitutivi il servizio è inoltre potenziato nelle fasce orarie di Maggiore afflusso dei viaggiatori con treni ogni 15 minuti tra Maccarese e Roma e ogni mezz’ora nelle altre tratte da Gian Guido Lombardi per il momento è tutto ora un messaggio sulla civiltà stradale i rifiuti sulla strada Sono un atto di inciviltà Abbandona le abitudini tu puoi fare la differenza campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral