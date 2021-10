Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 31 OTTOBRE 2021 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO E’ CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO COMPRESO TRA ACUTO E FIUGGI NELLE DUE DIREZIONI, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO;

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA, TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA;

E QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA DI GIOCA ROMA-MILAN, CON CALCIO D’INIZIO ALLE 20.45: ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: IN CONCOMITANZA CON LA FESTIVITÀ DI OGNISSANTI E LA CHIUSURA DELLE SCUOLE, DOMANI PRIMO NOVEMBRE IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL DELLE LINEE S SARA’ SOSPESO: I BUS SARANNO NUOVAMENTE IN STRADA DA MARTEDI 2 NOVEMBRE.

