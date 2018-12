Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08:15

VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 ERICA TERENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio

IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 3 E 19 SULL’INTERO PERCORSO.

A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA EDIZIONE.

NUMEROSE LE ATTRAZIONI DEL VILLAGGIO E TUTTE AL COPERTO: IL PRESEPE, LA CASA DI BABBO NATALE E TANTE ALTRE.

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, E’ MODIFICATA LA VIABILITA’ DELLA ZONA FINO AL 6 GENNAIO.

A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE FINO AL 6 GENNAIO DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI, VIALE MATTEOTTI E VIA MARCHE DALLE 18 ALLE 24.

INTERDETTA AL TRAFFICO VEICOLARE ANCHE VIA PAGLIUCA PER L’ESPOSIZIONE DEL PRESEPE TRADIZIONALE.

DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

