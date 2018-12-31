Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 08:45
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VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 ERICA TERENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della regione lazio
IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
A ROMA, INIZIA ALLE ORE 14 “WE RUN ROME” LA GARA PODISTICA CON PARTENZA DA VIALE DELLE TERME DI CARACALLA E CHE PERCORRERÀ PIAZZA VENEZIA, VIA DEL CORSO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL POPOLO, IL PINCIO, VILLA BORGHESE, VIA VENETO, VIA DEI FORI IMPERIALI, IL COLOSSEO PER TERMINARE ANCORA UNA VOLTA ALLE TERME DI CARACALLA.
PER CONSENTIRE L’OTTIMALE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, SONO PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DELLA ZONA.
INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TRA LE 13 E LE 15.30, SONO DEVIATE O LIMITATE NUMEROSE LINEE BUS E TRAM DELLA ZONA.
DA ERICA TERENZI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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